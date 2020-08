Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat ca Cehia a revizuit conditiile de intrare pe teritoriul ceh, iar Romania va fi de luni, ora 00.00, inclusa pe lista rosie – risc de inalt de infectare. Astfel, persoanele care calatoresc din Romania in Cehia pot intra in tara, insa imediat trebuie sa…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile italiene au anunțat prelungirea cu pana la zece zile a masurilor privind condițiile de intrare pe teritoriul Republicii Italiene pentru persoanele care vin din Romania. Astfel, MAE reamintește ca, in conformitate cu informațiile oficiale comunicate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, la acest moment, nu exista conditii speciale sau alte masuri obligatorii privind regimul de intrare si tranzit pe teritoriul Republicii Bulgaria pentru cetatenii care sosesc din Romania. ‘Autoritatile bulgare au adoptat noi masuri privind conditiile de intrare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca Romania a fost inclusa de autoritatile din Belgia in zona portocalie, astfel ca persoanelor care ajung din tara noastra in Regatul Belgiei in scop turistic li se recomanda autoizolarea sau cel putin limitarea contactelor sociale si monitorizarea starii de…

- Romania a fost inclusa pe lista galbena, conform informatiilor comunicate public de catre autoritatile ungare. Cetatenii care calatoresc din tara noastra in Ungaria vor fi testati obligatoriu pentru infectia cu noul coronavirus, la punctul de trecere a frontierei, anunța

- Autoritatile ungare au anuntat duminica noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul acestei tari, masuri care vor intra in vigoare de miercuri, ora 00,00, informeaza Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat transmis AGERPRES. Conditiile de intrare vizeaza clasificarea…