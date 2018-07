Stiri pe aceeasi tema

- Ziua internaționala a Dunarii va fi insoțita in data de 28 iunie 2018 de dezbateri privitoare la prioritațile Romaniei pe perioada in care va deține președinția SUERD (Strategia UE). Preluarea președinției va avea loc in luna octombrie la Sofia, Bulgaria.

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, în data de 6 iunie sunt înregistrate aproape 1.000 de posturi pentru români în Spațiul UE.Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 993 locuri…

- Luni, 4 iunie 2018, ora 11.00 la Sala Senatului din Palatul Apor va avea loc deschiderea oficiala a Conferinței Internationale “Tratatele Conferintei de Pace de la Paris (1919-1920)“, Evenimentul este organizat in perioada 4-7 iunie 2018, de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii Alba…

- Presedintele Klaus Iohannis participa vineri la Ruse, la reuniunea informala Bulgaria - Austria - Romania. Aceasta intalnire reuneste presedintii celor trei state care detin succesiv presedintia Consiliului Uniunii Europene in acest an si in primul semestru al anului viitor. Discutiile se…

- ♦ Piata din Romania este printre cele mai fragmentate din Europa, alaturi de cea din Bulgaria ♦ In cele doua tari comertul traditional este inca foarte puternic ♦ Prin comparatie, in Austria, primii cinci jucatori au aproape 85% din piata.