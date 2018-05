Stiri pe aceeasi tema

- Trimisul special al AGERPRES, Oana Ghita, transmite: Romania nu s-a calificat in finala Eurovision 2018, in urma Semifinalei 2 a concursului cantecului european, ce a avut loc joi noaptea, Serbia si Ungaria numarandu-se printre tarile ce au trecut in etapa urmatoare, dupa acelasi show. …

- Fostul președinte Traian Basescu s-a erijat in principalul promotor al unirii dintre Republica Moldova și Romania, acest lucru fiind privit ca o șansa pentru ca Republica Moldova sa adere la Uniunea Europeana.Citește și: Atenție, clienți! Frauda de PROPORȚII: Lidl avertizeaza in legatura cu…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a primit, luni, pe ministrul Afacerilor Externe al Lituaniei, Linas Linkevicius, cei doi discutand despre relatiile UE si NATO cu Rusia, in contextul masurilor europene la care s-au alaturat astazi atat Romania, cat si Lituania, dupa atacul din Salisbury. …

- Statisticile oficiale ale Romaniei si ale altor state sau cele ale institutiilor internationale (precum UNStat, Eurostat etc.) sunt indicatori utili, care insa nu surprind realitatea statistica, fie din cauza periodicitatii cu care sunt realizate (exista state unde recensamintele nu au fost efectuate…

- România își dorește ca Modlva sa-și continue parcursul european. Poziția fost exprimata de catre eurodeputatul din România, Andi Cristea, și senatorul român Titus Corlațean, în cadrul unei întrevederi cu liderul Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc. Totodata,…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta, a declarat președintele Parlamentului Andrian Candu la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul „Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic și provocarile actuale de securitate”. „Scopul…

- Premierul Pavel Filip a vizitat astazi Expoziția internaționala specializata de vinuri „Expovin Moldova 2018”. Evenimentul a reunit peste 90 de vinificatori din Republica Moldova, Romania, Ucraina, Georgia, Belarus, Azerbaidjan, Cehia, Slovacia, Ungaria, Italia, Spania și Canada.

- In 2017, Republica Moldova a inregistrat un scor al IPC de 31 de puncte, plasindu-se pe locul 122 din 180 de tari incluse in clasament (pentru comparatie, in 2016 scorul indicelui a fost de 30 puncte, locul – 123 din 176 de tari), noteaza Noi.md. In acest clasament, Georgia se afla pe locul 46, Romania…