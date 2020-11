Ministerul Afacerilor Externe (MAE) va acorda, prin decizia ministrului Bogdan Aurescu, o contributie voluntara in valoare de 250.000 de euro in scopul implementarii de proiecte in sprijinul societatii civile si al presei independente din Republica Moldova. Potrivit MAE, fondurile sunt alocate din bugetul cu destinatia cooperare internationala pentru dezvoltare si asistenta umanitara pentru 2020 si vor fi acordate prin organizatia European Endowment for Democracy (EED), infiintata in 2013 de Uniunea Europeana si statele membre, ca entitate independenta cu expertiza in promovarea proiectelor destinate…