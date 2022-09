Romania a depus, marti, Declaratia de interventie in procedurile initiate de Ucraina contra Federatiei Ruse la Curtea Internationala de Justitie (CIJ). Procedurile au ca obiect diferendul referitor la acuzatii de genocid in conexiune cu Conventia privind prevenirea si reprimarea crimei de genocid, care se refera la aspecte privind interpretarea, aplicarea si indeplinirea obligatiilor prevazute in […] The post MAE: Romania a depus Declaratia de Interventie in procedurile initiate de Ucraina contra Rusiei la CIJ appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro…