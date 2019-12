Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MAE, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053, +34954624070, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS)…

- Potrivit MAE, in Republica Portugheza, Institutul local pentru Mare si Atmosfera (IPMA) a anuntat, pentru perioada 19-20 decembrie, instituirea unui cod rosu de ploi, intensificari ale vantului si valuri puternice pentru districtele Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Aveiro, Porto, Braga, Viana do…

- Potrivit unui comunicat al MAE, transmis Agerpres, incepand de duminica, in intervalul orar 19,00 - 6,00, 'este interzisa complet circulatia persoanelor si a autovehiculelor, in spatiul public, pana la noi ordine'. 'Avand in vedere starea exceptionala constitutionala decretata in Republica Chile,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Chile ca, incepand cu data de 19 octombrie 2019, a fost decretata stare de urgenta pentru o perioada de 15 zile. Se recomanda ocolirea zonelor centrale ale capitalei Santiago de…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, Barcelona, ca pot avea loc mobilizari spontane de persoane care determina perturbari ale circulatiei aeriene, rutiere si feroviare, atat in zona metropolitana a Barcelonei,…

- Astfel, se precizeaza intr-un comunicat al MAE, transmis AGERPRES, sunt posibile perturbari semnificative ale curselor aeriene si maritime. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Lisabona: +351.213.968.812, +351.213.979.982, +351.213.966.463,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Regatul Spaniei, utilizand transportul aerian, ca, pe fondul grevelor anuntate de compania aeriana Ryanair, zborurile operate de aceasta companie aeriana vor fi modificate in…

