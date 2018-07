MAE Român, avertizare de călătorie în Suedia. Sunt incendii de pădure MAE roman avertizeaza cetatenii romani cu privire la incendiile de padure din Suedia.



"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Suedia ca exista mai multe incendii majore de padure. Sunt afectate regiunile Dalarna, Jamtland si Gavleborg (nordul si centrul Suediei). In unele localitati, autoritatile au organizat evacuari partiale. Rezidentii si turistii romani sunt sfatuiti sa apeleze la numarul de telefon 113 13, pentru informatii suplimentare si sa urmeze instructiunile autoritatilor suedeze, accesand website-ul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

