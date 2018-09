Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Populara Chineza, in regiunile administrative speciale Hong Kong si Macao, ca taifunul Mangkhut, echivalentul unui uragan de

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in SUA, in mod special in zona statelor Georgia, Carolina de Sud, Carolina de Nord, Virginia, ca uraganul Florence a evoluat rapid

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, luni, o avertizare de calatorie prin care anunta ca in insula Rhodos, din Republica Elena, este mentinut riscul ridicat de incendiu, respectiv nivelul patru, pe o scara de la unu la cinci.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena ca Serviciul grec de Meteorologie a prognozat un ldquo;cod portocaliu" de vreme nefavorabila, pentru perioada 27 28 august 2018, fiind probabile averse de ploaie, furtuni la nivel local,…

- Ministerul Afacerilor Externe a anunțat ca, incepand de joi, in mai multe regiuni din Grecia se menține riscul ridicat de incendiu, nivel 4 pe o scara de la 1 la 5, vizate fiind zonele din Grecia Centrala (insula Evia), peninsula Attica și nordul Greciei (Evros și insula Samothraki). „Ministerul Afacerilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis, pana marți, o atenționare de calatorie pentru Grecia, fiind anunțate furtuni, potrivit Mediafax. Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Elena, ca Serviciul grec de Meteorologie…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca autoritatile locale au instituit restrictii de circulatie, cauzate de desfasurarea lucrarilor de constructie reabilitare de drumuri. De asemenea, autoritatile muntenegrene…

- Ministerul Afacerilor Externe avertizeaza ca joi este anuntata greva unei minoritati a pilotilor companiei aeriene Ryanair. Intr-un comunicat trimis AGERPRES, ministerul recomanda cetatenilor romani care se afla in Irlanda, urmeaza sa calatoreasca in aceasta tara sau sa o tranziteze consultarea periodica…