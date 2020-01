Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit MAE, cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Consulatului General al Romaniei la Sevilla: +34954233243, +34954230947, +34954624053, +34954624070, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS)…

- Potrivit MAE, in Republica Portugheza, Institutul local pentru Mare si Atmosfera (IPMA) a anuntat, pentru perioada 19-20 decembrie, instituirea unui cod rosu de ploi, intensificari ale vantului si valuri puternice pentru districtele Leiria, Coimbra, Castelo Branco, Aveiro, Porto, Braga, Viana do…

- Potrivit unui comunicat transmis sambata de MAE, cetatenii romani pot obtine informatii actualizate despre situatia din transporturile pariziene si zona Ile-de-France accesand site-ul RATP: https://www.ratp.fr/. Conform datelor disponibile pe site-ul Oui.SNCF https://www.oui.sncf/, cetatenii…

- Codul rosu este valabil in Departamentele Var si Alpes Maritimes, iar codul portocaliu - in Bouches-du-Rhone, Hautes-Alpes, Pyrenees-Atlantiques. Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Paris: +33147052966 si +33147052755 si Consulatului…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Albania ca, in urma cutremurului din dimineata zilei de 26 noiembrie 2019, exista posibilitatea aparitiei unor replici seismice de intensitati diferite, precum si a unor disfunctionalitati…

- Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Berlin: + 49 30 21239555, + 49 30 21239514 si + 49 3021239516, Consulatului General al Romaniei la Bonn: +49 228 6838135; +492286838211; + 49 228 6838244; + 49 228 6838254 si Consulatului General al…

- Potrivit unui comunicat al MAE, transmis Agerpres, incepand de duminica, in intervalul orar 19,00 - 6,00, 'este interzisa complet circulatia persoanelor si a autovehiculelor, in spatiul public, pana la noi ordine'. 'Avand in vedere starea exceptionala constitutionala decretata in Republica Chile,…

- Intr-un comunicat de presa transmis vineri, MAE avertizeaza ca este posibil ca manifestatiile sa devina violente. De asemenea, este posibil ca protestele sa se deruleze in urmatoarea perioada de timp pe tot cuprinsul Republicii Libaneze, adauga sursa citata. Cetatenilor romani care doresc sa se deplaseze…