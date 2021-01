MAE: Restricţii privind intrarea pe teritoriul Norvegiei Intrarea in Norvegia va fi permisa doar pentru persoanele care detin cetatenia norvegiana, persoanele care au domiciliul sau resedinta in aceasta tara, membrii de familie ai persoanelor care au resedinta in acest stat, persoanele aflate in tranzit aeroportuar si alte cateva categorii.



Noile masuri intra in vigoare vineri si sunt valabile pana la data de 12 februarie, a informat Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-un comunicat de presa transmis, joi, AGERPRES.



Potrivit sursei citate, cei care au in continuare acces pe teritoriul Norvegiei sunt: transportatorii profesionisti…

Sursa articol: agerpres.ro

