- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, precizeaza ca pozitia exprimata de Federatia Rusa in raport cu sistemul antiracheta amplasat in Romania, parte integranta a sistemului de aparare antiracheta al NATO, este complet eronata, informeaza AGERPRES . Ministrul Aurescu a reactionat in contextul…

- Ministrul propus la Externe, Bogdan Aurescu, a declarat miercuri, la audierea sa in comisiile parlamentare de specialitate, ca Romania este preocupata de situația militara de la granița de est a Ucrainei. „Da, e o situatie care ne preocupa. Am discutat cu Polonia, noi fiind pilonii flancului…

- Ministrul de Externe, Serghei Lavrov, a anunțat ca activitatea misiunii ruse pe langa NATO va fi oprita, iar reprezentanții alianței la Moscova vor trebui sa paraseasca țara dupa ce acreditarea lor va fi retrasa din 1 noiembrie. Decizia vine dupa ce 8 diplomați ruși au fost expulzați sub acuzația de…