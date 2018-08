Stiri pe aceeasi tema

- Peste 90.000 de oameni au participat la cea de-a patra zi a festivalului Untold. A fost o seara legendara, plina de magie și emoție, atât pentru participanți cât și pentru artiști. Trupa Black Eyed Peas a urcat pentru prima data pe scena festivalului și a ramas uimita și impresionata…

- Se inmulțesc momentele politice la concertele susținute de artiști in Romania. Sambata seara, inainte de un concert pe litoral, Tudor Chirila a ținut un discurs publicului in care a cerut sa semneze pentru campania USR „Fara penali in funcții publice”.

- Statele Unite ale Americii (SUA) sustin integritatea teritoriala si suveranitatea politica a Republicii Moldova, Ucrainei si Georgiei si reafirma sprijinul pentru guvernele alese democratic si oamenii din cele trei tari, se spune intr-o rezolutie a Congresului SUA, prin care acesta isi exprima sprijinul…

- Alianta Nord-Atlantica a anuntat, cu ocazia summitului de la Bruxelles, ca sustine integritatea teritoriala a Republicii Moldova si a cerut Rusiei sa retraga trupele din regiunea separatista Transnistria."Reiteram sustinerea pentru integritatea teritoriala si suveranitatea Ucrainei, Georgiei ...

- Mesajul dur transmis de Tristan Tate, dupa weekendul petrecut cu Bianca. Cei doi s-au relaxat la malul marii alaturi de alți prieteni și par ca se ințeleg de minune. Tristan Tate a scris un mesaj dur la adresa copiiilor de bani gata, ținand sa precizeze ca atunci cand va deveni tata, va avea grija…

- Republica Moldova condamna decizia regimului din Siria privind recunoașterea "independenței" regiunilor secesioniste Abhazia și Osetia de Sud, considerand-o drept una nelegitima și contrara dreptului internațional.

- Viorica Dancila, mesaj pentru Iohannis! Premierul Romaniei nu vrea sa plece din fruntea Guvernului. Este un nou mesaj pentru presedintele Klaus Iohannis, prin care i-a transmis ca “nu-si va da demisia sub nicio forma”. Mesajul a fost transmis in fata pensionarilor din PSD, in prezenta presedintelui…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, cu ocazia Zilei Europei, un mesaj de unitate si incredere in Uniunea Europeana, mentionand ca Romania ramane sustinator ferm al acestui proiect care reprezinta "garantia unui viitor comun, pasnic si prosper in Europa". "Sarbatorirea Zilei Europei reprezinta…