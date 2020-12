Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a anuntat miercuri ca incepand cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord isi va asuma pe deplin statutul de stat tert in relatia cu statele Uniunii Europene, inclusiv cu Romania. Din aceasta perspectiva, regimul de vize si conditiile…

- Autoritatile franceze au adoptat decizia de a permite incepand de miercuri, 23 decembrie, ora 00.01 (ora Frantei) deblocarea circulatiei dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord catre Republica Franceza, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.Potrivit informatiilor transmise public…

- "In contextul masurilor adoptate de catre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si de catre unele state europene in vederea limitarii raspandirii infectiei cu noua tulpina a virusului SARS-CoV-2, Ministerul Afacerilor Externe a intreprins, cu celeritate, in coordonare cu Ministerul Transporturilor,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ca, in conformitate cu datele publicate de autoritatile guvernamentale, a fost ridicat nivelul de amenintare privind posibilitatea…

