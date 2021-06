Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile spaniole au revizuit condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Spaniei pentru persoanele care sosesc din Romania. Noile masuri se aplica incepand cu data de 21 iunie 2021. Astfel, incepand cu data de 21 iunie 2021, ca urmare a deciziei autoritaților…

- Atragerea investitorilor in tara noastra, precum si oportunitatile pe care companiile franceze si romanesti le pot deschide impreuna pe plan local si national au fost printre subiectele abordate, joi, la Constanta, in cadrul unui Forum economic franco-roman gazduit de Universitatea Ovidius, cu peste…

- Nicușor Dan: „Azi, la primarie, am avut oaspeți de la Chișinau – deputați ai Platformei DA in Parlamentul Republicii Moldova și consilieri ai acestei formațiuni in Consiliul Municipal Chișinau.Am discutat cu Andrei Nastase și colegii sai din Platforma DA despre posibile proiecte comune intre București…

- Fregata “Regina Maria” a acostat vineri in portul militar Constanta si a incheiat astfel participarea la misiunile Gruparii Navale Permanente a Aliantei Nord-Atlantice SNMG-2 (Standing NATO Maritim Group 2), in apele internationale ale Marii Negre. Fregata, cu un elicopter Puma Naval si un detasament…