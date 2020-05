Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe a reactionat la declaratia lui Robert Cazanciuc care spunea ca „diplomatii sa verifice ceea ce presa romaneasca sau straina prezinta zilnic ca fiind suferintele muncitorilor romani” si spune ca i-a informat pe cetatenii romani care au plecat la munca in strainatate…

- Robert Cazanciuc, presedinte interimar al Senatului, considera ca solidaritatea muncitorilor romani care lucreaza in strainatate trebuie sa devina "o realitate", iar statul roman sa negocieze, prin acorduri cu alte tari, conditii mai bune pentru cei care aleg sa munceasca peste hotare. "La 1 Mai 2020,…

- Presedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, a anuntat convocarea plenului acestui for, miercuri, de la ora 14.00, unicul punct pe ordinea zi fiind proiectul de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc. „Astazi, de la ora 14.00, am convocat plenul Senatului cu un singur punct pe ordinea de…

- Prelungirea starii de urgenta este absolut necesara pentru ca Romania este inca in faza raspandirii virusului in comunitate si, potrivit prognozelor, varful epidemiei va fi intre 20 aprilie si 5 mai, ca atare, este necesara mentinerea masurilor care nu au alt scop decat apararea sanatatii cetatenilor,…

- Deputatul PNL Pavel Popescu a comentat, marți seara, la Realitatea PLUS scandalul legat de securitate, in care este implicat Vlad Voiculescu. Liberalul a precizat ca apreciaza activitatea lui Vlad Voilescu in cadrul Magic Camp, dar ca este curios de poziționarea acestuia fața de scandalul securiștilor…

- Fondatorul noului Partid Forța Naționala (PFN), Teodor Meleșcanu, a anunțat, ieri, ca principalul partener politic al formațiunii pe care o conduce este PSD. Insa toate cele 34 de organizații teritoriale pe...

- Partidul Social Democrat il acuza pe președintele Klaus Iohannis ca „ține moțiș sa provoace criza politica”, asta deși social-democrații i-au propus șefului statului o soluție pentru evitarea crizei, și anume: un premier care nu e membru PSD, dar „cu ținuta intelectuala și buna reputație externa”…