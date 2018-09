Stiri pe aceeasi tema

- Consulatul General al Romaniei la Szeged are in atentie cazul celor doua persoane retinute sub acuzatia de trafic de imigranti si a intreprins, in regim de urgenta, demersuri pe langa autoritatile locale in vederea obtinerii unor informatii suplimentare cu privire la cetatenia si identitatea acestora,…

- Politia ungara a arestat, sâmbata, în localitatea de frontiera Roszke din sudul tarii, doi cetateni români suspectati ca au încercat sa transporte 11 migranti prin Ungaria spre Europa de Vest, a declarat pentru MTI

- Inundațiile care au lovit statul indian Kerala din sudul Indiei in ultimele zile au provocat decesul a 445 de persoane. Bilanțul a crescut dupa ce autoritațile au descoperit duminica dimineața 28 de trupuri in urma retragerii apelor, scrie Agerpres citand AFP. Un milion de persoane au fost evacuate…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile italiene nu au notificat, pana la acest moment, oficiul consular al Romaniei de la Torino cu privire la existenta unor cetateni romani printre persoanele afectate de prabusirea unui pod pe o autostrada in apropierea orasului Genova din nord-vestul…

- Consulatul General al Romaniei la Bologna urmareste indeaproape evenimentele legate de explozia produsa luni in apropierea aeroportului din localitatea italiana, iar in prezent nu exista solicitari de asistenta din partea unor cetateni romani, se arata intr-un raspuns al Ministerului Afacerilor Externe…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca monitorizeaza situația creata de accidentul feroviar produs in Turcia, iar pana la aceasta ora nu au fost recepționate solicitari de asistența ale romanilor in legatura cu acest eveniment."Consulatul General al Romaniei la Istanbul are in atenție…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca, la 27 iunie 2018, s-a judecat recursul in cazul celui de-al doilea cetatean roman condamnat la pedeapsa capitala in Malaysia pentru trafic de droguri, sentinta ramanand definitiva si precizeaza ca acest caz a fost si ramane o prioritate pentru autoritatile…