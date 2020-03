Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetațenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța și Germania ca, in contextul evoluțiilor epidemiei cu Covid-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea șederii și revenirea de urgența in Romania. Intr-o atenționare…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Regatul Spaniei, Republica Franceza și Republica Federala Germania, ca, in contextul evoluțiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea șederii și revenirea de urgența…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franta si Germania, ca, in contextul evolutiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea sederii si revenirea de urgenta in Romania. Pana la…

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța și Germania ca, in contextul evoluțiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea șederii și revenirea de urgența in Romania.Pana la momentul parasirii…

- MAE recomanda romanilor care se afla in scop turistic sau tranziteaza Germania, Franta sau Spania sa revina de urgenta in tara Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Spania, Franța si Germania, ca, in contextul evolutiilor epidemiei…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetatenilor romani care se afla in scop turistic sau tranziteaza Regatul Spaniei, Republica Franceza si Republica Federala Germania, ca, in contextul evolutiilor epidemiei cu COVID-19 la nivel european, sa ia in considerare scurtarea sederii si revenirea…

- Ministerul Sanatații (MS), Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Departamentul pentru Situații de Urgența (DSU) au publicat o lista cu 10 sfaturi principale care trebuie urmate de cetațenii romani, pentru a se feri de infecția cu noul coronavirus (Covid-19). Departamentul pentru Situații de Urgența…