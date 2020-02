Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomada romanilor care calatoresc in strainatate sa consulte cu regularitate informațiile de pe pagina de internet a MAE, pentru a fi la curent cu masurile excepționale luate de state in contextul raspandirii infecției cu coronavirus.„In contextul raspandirii…

- In contextul raspandirii infecției cu COVID-19, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetațenilor romani care se afla sau intenționeaza sa calatoreasca in strainatate sa se informeze din timp cu privire la masurile dispuse de autoritațile din țara de destinație/tranzit

- In contextul riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19, Patriarhia Romana recomanda evitarea temporara a sarutarii icoanelor din biserica. Credincioșii pot saruta icoanele din propria casa, arata un comunicat al patriarhiei.

- Institutul Național de Sanatate Publica vine cu o serie de sfaturi pentru cei care au nevoie sa calatoreasca, in contextul epidemiei de coronavirus Covid-19: Sfaturile sunt valabile atat pentru calatoriile cu avionul, cat și cele cu trenul.

- Ministrul afacerilor Externe anunta constituirea unui grup operativ la Ambasada Romaniei la Roma, dupa aparitia mai multor cazuri de coronavirus in Lombardia si Veneto, unde sunt multi cetateni romani. In zona, autoritatile au decis inchiderea localurilor publice, anularea activitatilor sportive…

- Avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente din Republica Irak, Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani sa evite calatoriile care nu sunt absolut necesare in aceasta tara. De asemenea, cetatenilor romani care se afla in Orientul…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) recomanda cetațenilor romani sa iși amane eventualele planuri de calatorie in Irak și in “zona extinsa a Orientului Mijlociu” pe fondul situației actuale tensionate. “Avand in vedere escaladarea tensiunilor in zona Orientului Mijlociu, generata de ultimele evenimente…

- Potrivit unui comunicat transmis sambata de MAE, cetatenii romani pot obtine informatii actualizate despre situatia din transporturile pariziene si zona Ile-de-France accesand site-ul RATP: https://www.ratp.fr/. Conform datelor disponibile pe site-ul Oui.SNCF https://www.oui.sncf/, cetatenii…