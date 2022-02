MAE „recomandă puternic” cetăţenilor români evitarea oricărei deplasări în Ucraina Ministerul Afacerilor Externe informeaza, sambata, ca nivelul de alerta pentru Ucraina a fost ridicat, in contextul ultimelor evolutii de securitate, si „recomanda puternic” cetatenilor romani evitarea oricarei deplasari in aceasta tara. De asemenea, MAE a luat decizia retragerii personalului diplomatic si consular neesential de la misiunea diplomatica si o parte a oficiilor consulare din Ucraina. Potrivit unui comunicat transmis de MAE, au fost luate toate masurile privind repatrierea “pe baza voluntara” a membrilor de familie ai personalului diplomatic si consular din cadrul misiunilor diplomatice… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

