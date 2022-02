Stiri pe aceeasi tema

- MAE recomanda cetațenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, iar celor care se afla in Ucraina sa ia in considerare parasirea teritoriului acestui stat cat mai curand.Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, in contextul evolutiilor…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis o avertizare, in contextul evolutiilor de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre. MAE le recomanda romanilor sa nu mearga in Ucraina și pe cat posibil sa paraseasca aceasta țara, daca sunt in prezent acolo.

- Bogdan Aurescu, ministrul de Externe al Romaniei (foto: MAE) Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre, a fost actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina, transmite G4Media. „MAE recomanda…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre, a fost actualizat textul alertei curente de calatorie pentru Ucraina.

- Ministerul Afacerilor Externe recomanda cetatenilor romani evitarea oricarei deplasari in Ucraina, in contextul evolutiilor de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre. Totodata, MAE continua sa recomande ferm evitarea deplasarilor in Peninsula Crimeea si in zona de est a Ucrainei,…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) le cere romanilor sa paraseasca Ucraina „cat mai curand” și sa evite deplasarile in Peninsula Crimeea și zona de est a Ucrainei, respectiv regiunile Donetk și Lugansk, precum și zona de frontiera a Ucrainei cu Rusia și Belarus. Ministerul Afacerilor Externe (MAE)…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța sambata ca a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina și retrage personalul diplomatic neesențial, „in contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre”. Cetațenilor romani li se recomanda „puternic” sa nu calatoreasca…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina, in contextul ultimelor evolutii de securitate din proximitatea Ucrainei si din regiunea Marii Negre. De asemenea, au fost luate masuri privind repatrierea pe baza voluntara a membrilor de familie ai personalului diplomatic…