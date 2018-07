Stiri pe aceeasi tema

- CEDO a decis ca o tabara de romi din Roma nu poate fi distrusa și cele aproape 300 de persoane care stau aici nu pot fi evacuate. Judecatorii de la Curtea Europeana a Drepturilor Omului le-au dat caștig de cauza avocaților care ii reprezinta pe romi, invocand ca nu li s-a oferit o cazare alternativa,…

- Ministerul Afacerilor Externe a confirmat joi ca un minor roman a fost ranit prin impuscare la Roma, copilul aflandu se in prezent sub supraveghere medicala. Urmare a demersurilor intreprinse de Ambasada Romaniei la Roma, autoritatile italiene au confirmat cetatenia victimei. Potrivit informatiilor…

- Cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Italia sunt atenționați de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) ca orarul zborurilor si activitatea aeroportului din Bologna ar putea fi afectate vineri, in intervalul orar 13.00 – 17.00, de greve locale si generale.

- Ministerul Afacerilor Externe confirma moartea cetateanului roman in urma accidentului feroviar care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi in Italia. O echipa consulara mobila din cadrul Consulatului General al Romaniei la Torino s-a deplasat la unitatea medicala unde au fost transportate victimele…

- Protectia Consumatorului a stabilit sanvțiunile in cazul fetiței de 10 ani care și-a smuls doua degete cand a incercat sa sara in apa. Decizia este contestata atat de parinți, cat de e administratorii complexului, care sustin ca au respectat toate normele legale. Astfel, comisarii de la OPC au dat o…

- Anterior, mai multe imagini cu avocatul-vedeta, Valerian Manzat au ajuns in presa din R. Moldova. Directorul Departamentului Instituții Penitenciare, Aureliu Suhan susține ca de vina ar fi tehnica mai puțin performanta de care dispune instituția. Totodata, Suhan adauga ca intre timp, au fost luate masuri…