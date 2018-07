Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada Romaniei la Berlin urmareste indeaproape evenimentele legate de incidentul produs intr-un autobuz in orasul german Lubeck, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE) si precizeaza ca, in urma demersurilor misiunii diplomatice, autoritatile germane au comunicat faptul ca printre victime nu…

- Mai multe persoane au fost ranite intr-un atac cu cutitul, joi, la bordul unui autobuz, in orasul Lubeck, in nordul Germaniei, iar un barbat a fost arestat, a anuntat politia, relateaza The Associated Press, citata de news.ro.

- Atac cu cuțitul intr-un autobuz, in nordul Germaniei. 14 persoane au fost injunghiate intr-un atac care a avut loc vineri intr-un mijloc de transport din orașul Lubeck.Atacul a avut loc in cartierul Kuecknitz din orașul Lubeck, situat in nordul Germaniei.

- Un atentat terorist a avut loc in orașul Leubeck, din nordul Germaniei. Un barbat inarmat cu un cuțit a urcat intr-un autobuz, in care se aflau 14 persoane și a inceput sa-i atace la intamplare.UPDATE: Surse apropiate forțelor de ordine arata ca unul dintre pasageri a murit. 12 persoane…

- Cel putin 14 persoane au fost ranite dupa ce un individ a comis vineri un atac cu un cutit intr-un autobuz, in oraselul Lubeck, situat in nordul Germaniei, anunta surse din cadrul serviciilor de securitate citate de presa locala.

- Germania contribuie suficient in cadrul Alianței Atlanticului de Nord și urmeaza sa iși majoreze cheltuielile in domeniul militar, a declarat ministrul german al Apararii, Ursula von der Leyen, ca raspuns la noile critici lansate de președintele american Donald Trump, informeaza site-ul Politico.eu,…

- Ambasada Romaniei la Podgorica urmarește indeaproape evenimentele legate de accidentul produs in Muntenegru, transmite Ministerul Afacerilor Externe.Vezi si: Dauna totala pentru DNA! Adevarata miza a modificarii definitiei abuzului in serviciu "Misiunea diplomatica a intreprins, in…

- NATO va infiinta un nou comandament pentru reactie rapida la Ulm, in sudul Germaniei, arata informatii obtinute vineri de agentia DPA din surse din domeniul apararii. Comandamentul va avea sediul in cazarma Wilhelmsburg din oras, unde se afla deja un centru multinational pentru interventii in crizele…