- Rusia a continuat atacurile cu drone asupra infrastructurii portuare ucrainene in proximitatea graniței dintre Ucraina și Romania și noaptea trecuta, o drona ruseasca s-a prabușit in Romania, langa Grindu. ”Sistemul de supraveghere radar al Armatei Romaniei a indicat, in cursul acestei situații, o posibila…

