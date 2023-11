Stiri pe aceeasi tema

- In acesta dimineața, cu puțin timp in urma, reprezentanții Ministerului de Externe au anunțat ca inca 51 de cetateni romani din Fasia Gaza si membri de familie ai acestora vor putea tranzita punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a intra in Egipt.

- Egiptul va ajuta la evacuarea a „in jur de 7.000" de straini si cetateni cu dubla cetatenie din Fasia Gaza, a anuntat joi Ministerul Afacerilor Externe egiptean, a doua zi dupa primele evacuari din sudul teritoriului Palestinian.

- Fașia Gaza a primit combustibil. Este prima data de la atacurile teroriste ale Hamas cand este permis un astfel de transport de la un depozit al Națiunilor Unite, aflat la punctul de trecere a frontierei Rafah.

- Punctul de trecere al frontierei de la Rafah, care leaga nordul Peninsulei Sinai, din Egipt, de Fasia Gaza, a fost deschis sambata pentru a permite intrarea transportului de ajutor umanitar in enclava palestiniana, transmite EFE, care citeaza martori oculari.

- Punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza și Egipt s-a deschis și primele camioane cu ajutoare umanitare intra in fașie, anunța Sky News. Ambasada SUA in Israel a anuntat ca punctul de trecere a frontierei Rafah dintre Gaza si Egipt se deschide sambata la ora 10:00. ”Am primit informatii ca…

- Joe Biden a declarat ca liderul egiptean Abdel Fattah El-Sisi a fost de acord sa deschida punctul de trecere a frontierei de la Rafah pentru a permite intrarea in Gaza a aproximativ 20 de camioane cu ajutoare umanitare, relateaza AFP. „Daca Hamas le confisca sau nu le lasa sa treaca (...) atunci s-a…

- Președintele Egiptului, Abdel Fattah El-Sisi, a fost de acord sa deschida punctul de trecere Rafah de la frontiera cu Gaza, pentru a permite intrarea a 20 de camioane cu ajutor umanitar, le-a declarat reporterilor, la bordul avionului prezidențial, miercuri seara, președintele SUA, Joe

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene anunța ca mai mulți moldoveni care doresc sa paraseasca Fișia Gaza s-au adunat la punctul de trecere cu Egiptul („Rafah”) in contextul in care sunt informații precum ca acesta s-ar putea deschide temporar. Totodata, MAEIE anunța ca aceasta este singura…