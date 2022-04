Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor de Externe a transmis, marți, un comunicat privind incidentele din regiunea transnistreana a Republicii Moldova, indemnand la „reținere și prudența” in abordarea situației, dar și la „evitarea angajarii in orice eventuale provocari”. MAE a transmis ca, in actualul context, este…

- Ministerul Afacerilor Externe transmite ca Romania susține pe deplin apelul președintelui Republicii Moldova, Maia Sandu, la calm și responsabilitate, dupa atacurile din Transnistria și sprijina de asemenea „eforturile autoritaților de la Chișinau de a gestiona aceste evoluții in mod responsabil, transparent…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat marți, in urma convocarii Consiliului Suprem de Securitate al țarii, ca incidentele din Transnistria au fost provocate de forțe din interiorul regiunii separatiste, care doresc escaladarea tensiunilor, și a anunțat ca cel mai inalt for de apararare…

- Doua explozii au avut loc marti dimineata in localitatea Maiak, raionul Grigoriopol, din regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, unde doua turnuri de comunicatie de la centrul de radio si televiziune au fost aruncate in aer. In urma exploziilor au fost scoase din functiune doua antene,…

- sursa foto: Ministerul de Interne de la Tiraspol via G4Media Așa-zisul Minister de Interne din regiunea separatista Transnistria a anunțat ca doua explozii au fost inregistrate marți dimineața in orașul Maiak din regiunea Grigoriopol, potrivit publicației locale NovostiPMR , transmite G4Media . Exploziile…

- La o zi dupa ce APCE a declarat Transnistria drept teritoriu ocupat de Rusia, Moscova reitereaza ca menține pacea pe Nistru de 30 de ani. Într-o declarație asemanatoare cu cea emisa de așa-numitul Minister de Externe de la Tiraspol, Maria Zaharova, purtatoare de cuvânt a diplomației…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a subliniat, vineri, “sustinerea puternica a Romaniei fata de suveranitatea si integritatea teritoriala a Republicii Moldova in interiorul granitelor sale recunoscute international”. “Azi, Transnistria a cerut recunoasterea independentei. Sunt in contact…