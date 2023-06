Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Bulgaria sau in Republica Elena, precum si retur catre Romania, ca in aceasta perioada se preconizeaza inregistrarea unor timpi de asteptare ridicati la punctele de…

