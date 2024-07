Stiri pe aceeasi tema

- „Ministerul Afacerilor Externe, prin Consulatul General al Romaniei la Manchester, s-a autosesizat inca din seara zilei de 18 iulie 2024, in urma informațiilor din presa, și a intreprins demersuri pe langa autoritațile locale, serviciile sociale și comunitare din cadrul consiliului local Leeds. Consulul…

- MAE reacționeaza in urma violențelor provocate de romani in Leeds, Anglia, ca urmare a deciziei autoritaților locale de a lua in custodie copiii unei familii de conaționali. Deocamdata, MAE ii sfatuiește pe cei implicați sa urmeze procedurile legale și indicațiile autoritaților locale. „Ministerul Afacerilor…

- Consulul general al Romaniei la Manchester este in legatura permanenta cu familia de cetateni romani implicata in incidentul de la Leeds, precum si cu autoritatile locale de politie pentru monitorizarea situatiei, informeaza, vineri, Ministerul Afacerilor Externe MAE .Precizarile vin dupa ce, potrivit…

- Romani au fost implicati in incidente violente care au avut loc joi seara la Leeds, Marea Britanie, care par sa fi fost declansate de tentativa de preluare a unor copii in ingrijirea statului, relateaza vineri news.abplive.com . „Comunitatea romana versus politia antirevolta la Harehills, Leeds”, se…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a informat vineri, printr-un comunicat, ca s-a autosesizat in seara zilei de 18 iulie, in urma informațiilor din presa britanica referitoare la incercarea de preluare a unor copii dintr-o familie de romani de catre autoritațile britanice Prin intermediul Consulatului…

- Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul Consulatului General al Romaniei la Manchester, a intreprins demersuri pe langa autoritațile locale, serviciile sociale și comunitare din cadrul consiliului local Leeds dupa violențele de joi seara dintre ro

- „Nu ma intereseaza sa ridic pietre funerare, ci aș vrea ca oricine trece pe aici sa simta imbrațișarea celor trei tineri, un semnal extraordinar care iți atinge inima, ultimul dar pe care ni l-au oferit inainte de a disparea in valuri”, a declarat primarul De Sabata, conform tg24.sky.it. „Cristian Molnar…

- "In continuarea informațiilor referitoare la victimele accidentului petrecut la 31 mai 2024, in care trei persoane de cetațenie romana au disparut in apele fluviului Natisone, regiunea Friuli Venezia Giulia din Republica Italiana (doua fiind ulterior gasite decedate) și in contextul informațiilor publicate…