Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat, duminica, ca un roman a decedat, iar alti doi, printre care si un minor, sunt raniti, in urma unui accident rutier produs in apropierea orasului Sankt Polten, la vest de Viena, Austria.

- Accidentul de tren s-a produs in jurul orei 7 dimineața in apropiere de Viena, in zona Gerersdorf. La fața locului s-au dus echipaje de salvare și trei elicoptere. In urma deraierii au fost raniți ușor 27 de pasageri, trei adulți fiind in stare grava, potrivit informațiilor furnizate de Crucea…

- Vineri, 15 iunie, la Ambasada Romaniei la Viena, a avut loc o intalnire intre președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur și reprezentanți ai Camerei Federale de Comerț și Industrie a Austriei. Evenimentul a avut loc cu ocazia acțiunii „Bucovina saluta Viena!” de promovare a Bucovinei in Austria.…

- Un proiect de lege in acest sens a fost prezentat de coalitia de guvernare si ar putea fi aplicat din 2019. In prezent, executivul de la Viena acorda o suma fixa de 172,4 euro pentru fiecare copil. Dupa reforma, parintii maghiari care lucreaza in Austria, spre exemplu, vor primi doar 93,61 de euro.…

- Ordinul de ministru care prevedea decontarea procedurilor medicale privind transplantul pulmonar de catre statul roman la clinica AKH din Viena pacientilor care au facut transplant pulmonar la aceasta unitate va fi modificat, astfel incat acesti pacienti sa poata beneficia in continuare de decontarea…