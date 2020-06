Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a luat legatura cu autoritatile din Austria, dupa ce un autocar plin cu romani a luat foc pe autostrada Alland, langa Sparbach, iar informatiile transmise arata ca nu au existat victime.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca a luat legatura cu autoritatile din Austria, dupa ce un autocar plin cu romani a luat foc pe autostrada Alland, langa Sparbach, iar informatiile transmise arata ca nu au existat victime In plus, nu au fost receptionate solicitari de asistenta consulara.

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca, in cursul zilei de 27 mai, au revenit in țara 64 de cetațeni romani care se aflau pe teritoriul Republicii Franceze.In continuarea demersurilor intreprinse pentru facilitarea revenirii in țara a cetațenilor romani aflați in strainatate și care au fost afectați…

- In continuarea informatiilor referitoare la situatia cetatenilor romani care si-au desfasurat activitatea la ferma din Bornheim, Republica Federala Germania, MAE face urmatoarele precizari: In urma demersurilor Consulatului General al Romaniei la Bonn si potrivit informatiilor obtinute de catre reprezentantii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca toti cetatenii romani care si-au desfasurat activitatea la ferma din Bornheim, Germania, au primit drepturile salariale cuvenite. Din cei 42 de muncitori romani de la acea ferma, 22 vor sa se intoarca in tara, 15 vor sa ramana in Germania, iar ceilalti…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca toti cetatenii romani care si-au desfasurat activitatea la ferma din Bornheim au primit drepturile salariale care li se cuveneau.MAE mentioneaza ca, atat Ambasada Romaniei la Berlin, cat si Consulatul General al Romaniei la Bonn au efectuat demersuri pe langa…

- Ministerul Afacerilor Externe anunta repatrierea a 92 de cetateni romani din Regatul Arabiei Saudite. Cetatenii romani au ajuns in tara cu o aeronava TAROM.Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, in cursul noptii trecute, a facilitat repatrierea a 92 de cetateni romani care au revenit in tara din Regatul…

- Ambasada Romaniei la Roma a demarat un proces de identificare si localizare a cetatenilor romani care se afla in Italia in tranzit, in drum spre Romania sau in vacanta si care se afla in imposibilitatea de a reveni in tara prin mijloace proprii, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe. …