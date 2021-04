MAE: Peste o sută de consulate mobile vor fi organizate în acest an Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei vor organiza, in cursul acestui an, peste 100 de consulate itinerante (mobile), informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE) transmis AGERPRES. Locul unde vor fi organizate respectivele consulate mobile si estimarea perioadei in care acestea vor fi deschise pot fi regasite pe site-ul ministerului roman, la linkul: www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2021/2021_pdf/lista_consulate_itinerante_urmare_consultarii.pdf. Totodata, MAE precizeaza ca, de la inceputul acestui an, din calendarul propus initial au fost deja organizate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de consulate mobile vor fi inființate in acest an, arata Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Au fost deja organizate 10 consulate itinerante (mobile) in Australia (Brisbane), Republica...

- Misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei vor organiza, in cursul acestui an, peste 100 de consulate itinerante (mobile), informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Locul unde vor fi organizate respectivele consulate mobile si estimarea perioadei in care acestea…

- Romanii din diaspora vor putea obține mai ușor acte din Romania: MAE planuiește organizarea a 63 de consulate itinerante Cetațenii romani stabiliți peste hotare, și care au reședința intr-o localitate unde se afla o comunitate romaneasca aflata la distanța fața de un oficiu consular permanent vor avea…

- Elementele de baza ale interfetei – fereastra principala de continut, meniul lateral si bara de redare – raman in continuare pilonii aplicatiilor de desktop si web, insa, sunt modificate in ideea facilitarii accesului mai rapid la functiile principale. Bara de cautare, plasata pana acum in fereastra…

- Conform ultimelor date oferite de EESC- European Economic Social Comittee, 90% dintre adulții din Uniunea Europeana dețin un telefon mobil, jumatate dintre acestea fiind smartphone-uri. Se estimeaza ca vanzarile de telefoane mobile vor ajunge la 5 milioane de unitați pe zi in 2023, o rata impresionanta…

- In afara acestei prelungiri, un regulament prezentat de catre Bruxelles vizeaza sa garanteze faptul ca ”consumatrii vor beneficia de aceeasi calitate si viteza a conexiunii la reteua telefoniei mobile in strainatate ca acasa, atunci cand sunt disponibile retele echivalente”, anunta intr-un comunicat…

- Vivo, producatorul chinez de telefoane mobile aflat in top 6 la nivel global s-a lansat oficial in Romania. Compania aduce gama de telefoane Y, destinata categoriei medii de performanța și preț, cu telefoane accesibile tuturor consumatorilor. Compania isi face oficial intrarea pe piața cu ajutorul echipei…

- Acestea sunt noutațile anunțate de coordonatorul campaniei naționale de imunizare, medicul Valeriu Gheorghița. Potrivit acestuia din a doua jumatate a lunii martie vor fi inființate centre mobile de vaccinare impotriva COVID-19, care vor deservi persoanele din mediul rural, masura care va ajuta oamenii…