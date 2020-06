Un cetatean roman care lucra la o companie de prelucrare a carnii din Straubing-Bogen (landul Bavaria) a fost internat intr-o unitate medicala, dupa ce a fost depistat pozitiv cu Covid-19, iar alti 41 au fost testati pozitiv, majoritatea fiind asimptomatici, a informat weekendul acesta Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul unui comunicat. MAE, prin Consulatul General al Romaniei la Munchen, s-a autosesizat in urma informatiilor aparute in mass-media din Germania, referitoare la depistarea unor cazuri de infectie cu virusul Covid-19 in randul mai multor lucratori ai unei companii de prelucrare…