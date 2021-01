Toate persoanele, indiferent de cetatenie, care vor tranzita teritoriul Republicii Turcia pe cale aeriana, sunt exceptate de la obligativitatea prezentarii la imbarcarea in aeronava a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, informeaza vineri Ministerul Afacerilor Externe. Intr-un comunicat transmis AGERPRES, MAE precizeaza ca persoanele care tranziteaza Republica Turcia pe cale rutiera, feroviara sau maritima trebuie sa prezinte, in continuare, autoritatilor vamale turce, la intrarea in tara, rezultatul…