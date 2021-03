Stiri pe aceeasi tema

- Toate persoanele care sosesc in Republica Moldova, incepand de vineri, vor efectua, in mod obligatoriu, o perioada de autoizolare de 14 zile, intr-un loc declarat de cetatenii in cauza, informeaza un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe (MAE). Totodata, arata sursa citata, cei ce intra pe teritoriul…

- CHIȘINAU, 5 mart - Sputnik. Incepand de vineri, 5 martie, persoanele care traverseaza frontiera Republicii Moldova sunt obligate sa prezinte la intrarea in țara rezultatul testului PCR COVID-19 negativ, efectuat cu 72 de ore inainte de sosire. © Sputnik / Miroslav RotariCunoscutul pediatru Mihai…

- Bulgaria a anunțat inchiderea granițelor incepand de maine și pana la finele lunii aprilie. Exista unele excepții, dar și acestea trebuie sa prezinte un test negativ COVID, facut pe RT-PCR cu cel mult 72 de ore inainte. AFLA detalii: Ministerul Sanatații din Bulgaria a emis zilele trecute un ordin prin…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat in ședința de astazi, 18 ianuarie 2021, Hotararea numarul 4. Cele mai importante prevederi din aceasta hotarare sunt urmatoarele: – Instituirea excepției de la carantinare pentru persoanele care au fost vaccinate cu a doua doza (doza de rapel),…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca, incepand din 15 ianuarie, persoanele care ajung in Austria trebuie sa completeze, inainte de intrarea in aceasta tara, un formular online pe care sa il prezinte la sosire. Totodata, pana in 31 martie, toate persoanele care calatoresc in Austria, inclusiv…

- Persoanele care ajung in Germania din zone de risc, inclusiv din Romania, trebuie sa prezinte incepand de luni un test PCR sau antigen cu rezultat negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 facut cu maximum 48 de ore inaintea sosirii pe teritoriul german sau sa faca un astfel de test pe teritoriul…