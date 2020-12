Stiri pe aceeasi tema

- Romanii care merg in Austria vor fi plasati in carantina imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioada de 10 zile, la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, ale carei costuri trebuie suportate din bugetul personal, masura putand fi suspendata in urma prezentarii rezultatului negativ…

- Romanii care merg in Austria vor fi plasati in carantina imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioada de 10 zile, la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, ale carei costuri trebuie suportate din bugetul personal, masura putand fi suspendata in urma prezentarii rezultatului negativ…

- Austria impune noi reguli de calatorie, astfel ca persoanele care intra pe teritoriul țarii, inclusiv din Romania, vor fi nevoite sa stea in carantina la domiciliu pentru zece zile. Carantina poate fi redusa dupa cinci zile daca se face dovada unui test Covid antigen sau PCR negativ, anunța Ministerul…

- Romanii care merg in Austria vor fi plasati in carantina imediat dupa intrarea pe teritoriul austriac, pentru o perioada de 10 zile, la domiciliu sau intr-o locatie adecvata, ale carei costuri trebuie suportate din bugetul personal, masura putand fi fi suspendata in urma prezentarii rezultatului…

- Italia a fost scoasa de pe lista țarilor cu risc epidemiologic, fiind adaugate Turcia și Republica Moldova, Letonia, Estonia, Cipru.Astfel, persoanele care care se intorc din Italia in Romania de sarbatori nu vor mai fi obligați sa intre in carantina sau izolare timp de doua saptamani. Masura se aplica…

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritatile croate au anuntat noi masuri privind conditiile de intrare pe teritoriul Republicii Croatia, in contextul pandemiei de COVID-19. Astfel, incepand cu data de 1 decembrie 2020, accesul pe teritoriul Republicii Croatia este permis cetatenilor straini…

- Persoanele care sosesc din state aflate in zona rosie, inclusiv Romania, trebuie sa prezinte la intrarea pe teritoriul Regatului Norvegiei un test molecular tip PCR sau antigen negativ pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu maximum 72 de ore anterior sosirii, informeaza Ministerul Afacerilor…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a emis o hotarare privind stabilirea excepțiilor de la masura carantinei care se aplica persoanelor care sosesc in Romania din țarile și zonele de risc epidemiologic. Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat astazi luni țarilor…