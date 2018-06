Stiri pe aceeasi tema

- Drapelele Romaniei din 1848 pana in anul in curs au fost prezentate, marti, in cadrul manifestarilor organizate la Botosani cu prilejul Zilei Drapelului National. Cele 11 steaguri, cu steme sau devize diferite, au fost realizate de Institutia prefectului, ele fiind purtate de jandarmi…

- Ziua Drapelului National este marcata, in fiecare an, la 26 iunie si a fost instituita astfel prin Legea 96/1998 privind proclamarea Zilei Drapelului National. Pentru politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau aceasta zi de sarbatoare are o semnificatie deosebita si aparte. Conform…

- Pentru politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau, Ziua Drapelului Național are o semnificatie deosebita si aparte. De curand, pentru marcarea celor 100 de ani de la Marea Unire, pe Varful Penteleu, cel mai inalt din Muntii Buzaului (1772 de metri), a fost realizat prin eforturile…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a transmis, marti, un mesaj cu prilejul Zilei Drapelului National, aratand ca drapelul i-a adus laolalta pe romani in toate momentele majore ale devenirii nationale. „Celebram, de «Ziua Drapelului National», unul dintre cele mai puternice simboluri…

- Premierul Viorica Dancila afirma, cu ocazia Zilei Drapelului National, ca tricolorul a fost martor al formarii poporului roman si reprezinta un simbol al unitatii nationale, scrie Agerpres. "Sarbatorim astazi Ziua Drapelului National, proclamata cu doua decenii in urma, ca recunoastere a incarcaturii…

