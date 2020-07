Pasagerii care sosesc pe aeroporturile din Grecia, cu zboruri dinspre Romania si Bulgaria, incepand cu data de 28 iulie trebuie sa prezinte un test molecular negativ pentru infectia cu COVID-19, prelevat cu maximum 72 ore inainte de momentul intrarii pe teritoriul Greciei, in conformitate cu informatiile comunicate oficial de autoritatile elene, a anuntat MAE. Testele trebuie efectuate in laboratoare acreditate, iar certificatele trebuie sa fie prezentate in limba engleza si sa contina numele si prenumele persoanei testate, precum si seria si numarul cartii de identitate sau ale pasaportului persoanei…