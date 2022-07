”Referitor la informatiile aparute in spatiul public cu privire la tranzitarea canalelor Chilia si Bastroe de catre nave sub pavilion tert incarcate cu cereale, Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a transmis partii ucrainene, pe canale diplomatice, acceptul in acest sens. Decizia autoritatilor romane vine in contextul eforturilor tarii noastre de sprijinire a Ucrainei, in vederea reducerii consecintelor agresiunii premeditate, ilegale si nejustificate a Federatiei Ruse asupra acestui stat”, anunta institutia. Acordul partii romane pentru folosirea canalului Bastroe in scopul tranzitarii…