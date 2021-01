Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca, potrivit noilor modificari introduse de autoritatile belgiene, care intra in vigoare din 31 decembrie 2020, orice persoana care soseste in Regatul Belgiei dupa o sedere de cel putin 48 de ore intr-o zona rosie, inclusiv Romania, trebuie sa intre in…

