Ministerul Afacerilor Externe anunta ca, prin intermediul Ambasadei Romaniei la Berlin, a fost notificat cu privire la intrarea in insolvența a unei ferme din Hoyerhagen, Saxonia Inferioara, in cadrul careia iși desfașoara activitatea aproximativ 150 de cetațeni romani, lucratori sezonieri, și a intreprins demersuri pe langa compania in cauza, in regim de urgența, in vederea obținerii unor clarificari cu privire la acest aspect.

Conform datelor obținute de Ambasada Romaniei la Berlin, MAE precizeaza ca administratorul judiciar a confirmat intrarea in insolvența a fermei respective. Atat…