- Un incendiu intr-un imobil locuit s-a soldat cu sapte raniti grav - dintre cinci sunt copii - duminica, la Aubervilliers, la mai putin de o luna dupa un sinistru in care au murit o mama si cei trei copii ai sai in acelasi oras din Seine-Saint-Denis, relateaza AFP.

- Un important incendiu a izbucnit duminica dupa-amiaza in cartierul Landy din Aubervilliers, in apropierea Parisului. Intr-un prim bilant a fost anuntat ca 19 persoane sunt ranite, dintre care cinci pompieri si cinci copii in stare grava, potrivit europe1.fr si AFP. Pompierii au precizat ca opt persoane,…

- Alti doi cetateni romani au fost identificati printre persoanele ranite in urma exploziei de luni, din apropierea aeroportului de la Bologna, informeaza Ministerul Afacerilor Externe citat de Agerpres.ro. In total, pana in prezent, trei romani au fost raniti in urma accidentului de la Bologna. Anterior,…

- "Conform datelor preliminare obtinute de reprezentantii oficiului consular, opt cetateni romani au fost raniti in urma accidentului. Dintre acestia, sase au primit ingrijiri la fata locului, iar ceilalti doi au suferit rani grave si au fost transportati la o unitate medicala din zona pentru asistenta…

- Opt romani au fost raniti in accidentul produs pe drumul national 42 din Ungaria, iar dintre acestia, sase au primit ingrijiri la fata locului, iar ceilalti doi au suferit rani grave si au fost transportati la spital, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

- Un autocar inmatriculat in Romania a fost implicat joi intr-un accident rutier, in apropiere de Vidin, 11 romani fiind raniti usor, potrivit primelor informatii furnizate de Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti.

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Delta al Judetului Tulcea, Statia Babadag intervin in aceasta dimineata pentru limitarea efectelor unui incendiu de vegetatie uscata care se manifesta pe DN22 in apropiere de gara Zebil.Potrivit ISU Delta, se intervine cu 1 autospeciala…