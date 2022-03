Stiri pe aceeasi tema

- „Ministerul Afacerilor Externe reafirma pozitia principiala a Romaniei privind sprijinul pentru solutionarea pe cale pasnica a conflictelor prelungite din Georgia, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale ale Georgiei, in cadrul granitelor sale recunoscute international”, a precizat…

- Ministerul Afacerilor Externe nu recunoaște și considera lipsite de legitimitate așa-numitele „alegeri parlamentare” derulate pe teritoriul regiunii Abhazia din Georgia, la 12 martie 2022, anunța ministerul. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene avertizeaza moldovenii care se afla sau planifica sa plece in Georgia „sa acorde o atenție sporita securitații individuale și sa evite locurile aglomerate, iar in cazul in care se constata apariția unor proteste spontane, sa paraseasca imediat perimetrul…

- „In UE nu se poate intra prin procedura accelerata, de ce atunci au mințit Georgia, Ucraina și Republica Moldova și le-au facut sa scrie declarațiile corespunzatoare?”, noteaza cotidianul pro-Kremlin Pravda. Dupa aceasta afirmație, Pravda prezinta apoi viziunea Moscovei: „Occidentului nu i-a mai ramas…

- La 14 luni de la alegerile parlamentare din decembrie 2020, electoratului anti-PSD nu-i ramane decat sa spuna „ghinion”. Nu este deloc clar daca la fel ar spune președintele Iohannis, PNL sau, de ce nu, electoratul social-democrat și cel al USR. Una a ieșit din urne și alta e la guvernare acum. Dar…

- Rusia se opune avansarii in continuare a NATO spre est și aderarea la Alianța Nord-Atlantica a unor noi țari, inclusiv Moldova, Ucraina și Georgia, precum și revenirea trupelor NATO la starea din 1997. In același timp, Statele Unite și NATO incearca sa exprime ginduri complet salbatice despre legalitatea…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, duminica seara, ca nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate in regiunea transnistreana a Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a transmis ca nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate la 12 decembrie 2021 in regiunea transnistreana…

- Ministerul Afacerilor Externe a transmis, duminica seara, ca nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate in regiunea transnistreana a Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor Externe al Romaniei a transmis ca nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate la 12 decembrie 2021 in…