Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat la prezentarea bilantului MAE ca se pastreaza legatura cu autoritatile din Burkina Faso, in legatura cu romanul rapit in 2015, sar rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi. „In ceea ce priveste situatia din Burkina Faso, noi mentinem…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, marti, la prezentarea bilantului MAE, ca institutia pastreaza legatura cu autoritatile din Burkina Faso, in legatura cu romanul rapit in 2015, insa situatia este complicata, deoarece rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a oferit detalii, la prezentarea bilanțului MAE, ca instituția pastreaza legatura cu autoritațile din Burkina Faso in cazul romanului rapit in 2015, insa situația este complicata, deoarece rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleșcanu, a declarat, marți, la prezentarea bilanțului MAE, ca instituția pastreaza legatura cu autoritațile din Burkina Faso, in legatura cu romanul rapit in 2015, insa situația este complicata, deoarece rapitorii cer bani, iar statul roman nu ii poate oferi.„In…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca celula de criza constituita dupa rapirea unui roman in Libia si-a continuat activitatea, analizand diverse scenarii de evolutie a cazului si actiunile posibile. De asemenea, MAE tine legatura cu familia romanului si cu firma la care acesta lucra, pentru…

- Un inginer roman si alti trei colegi de-ai lui care lucreaza pentru o companie petroliera din Sahara au fost fost rapiti, scrie presa din Libia, transmite News.ro . UPDATE 1: Melescanu: Celula de criza are, in primul rand, rolul sa ne confirme daca romanul este ostatic sau daca a fost eliberat Ministrul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut, vineri, o intrevedere cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite la Bucuresti, Dr. Ahmed Abdullah Bin Saeed Al Matrooshi, discutiile concentrandu-se asupra evolutiilor recente din Yemen si a impactului umanitar al conflictului, informeaza un comunicat…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat miercuri, 20 iunie, ca romanul luat ostatic in Burkina Faso, in 2015, se afla in Mali, dupa ce a avut discutii generale cu omologul sau din Burkina Faso, Alpha Barry, cu privire la Iulian Ghergut, romanul rapit in urma cu trei ani in aceasta tara. “Discutiile…