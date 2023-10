Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 21 de persoane au murit si aproape au fost ranite, marți seara, la Venetia, cand un autobuz care functiona cu gaz metan a cazut de pe un pod si a luat foc. Printre victimele decedate sunt și doi copii. Informații și imagini cu puternic impact emoțional.

- “Pana in acest moment nu avem informatii despre existenta unor cetateni romani printre victimele accidentului. De asemenea, pana in acest moment, la nivelul misiunii diplomatice nu au fost inregistrate solicitari de asistenta consulara”, a precizat Radu Filip. MAE a mentionat ca reprezentatii oficiului…

- Un autobuz al Parcului Urban de Autobuze, de pe ruta nr. 37, a fost implicat intr-un accident rutier pe Calea Orheiului, langa Arena Chișinau. Din fericire, victime nu au fost inregistrate. Natalia Stati, ofițer de presa la Direcția de poliție a municipiului Chișinau, a precizat pentru IPN ca informația…

- Europarlamentarul Eugen Tomac afirma ca politicienii de la Bucuresti sunt cei care trebuie sa ia decizii privind dezvoltarea tarii.„Noi suntem o natiune mare, suntem 30 de milioane de romani, 15 in tara, 15 in afara. Subliniez: 30 de milioane. Sa nu uitam ca cei din Republica Moldova sunt tot romani,…

- Durere mare dupa iadul de la Crevedia! Victimele exploziilor, internate la spitalele din București, au nevoie urgenta de sange. Totodata, o unitate spitaliceasca a cerut de albumina. Autoritațile fac apel la oameni pentru a merge sa doneze in centrele de transfuzie, pentru a fi aproape de semenii lor. …

- Reprezentantii Facultatii de Geografie din cadrul Universitatii Bucuresti au transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea celor doi tineri loviți cu mașina la 2 Mai de un șofer de 19 ani drogat. Fata și baiatul decedați erau studenti ai facultatii. „Vestile pe care le-am primit in ultimele ore ne-au…

- American Councils for International Education a anuntat astazi ca liceenii romani care doresc sa studieze in SUA se pot inscrie gratuit la programul educational Future Leaders Exchange Program (FLEX), finantat de Departamentul de Stat de la Washington, pana pe 28 septembrie. FLEX isi propune sa ofere…

- .  Cetațenii romani minori cu varsta mai mica de 14 ani pot calatori in strainatate doar cu pașaportul simplu electronic /pașaportul simplu temporar. In ceea ce privește cetațenii romani minori cu varsta mai mare 14 ani, aceștia pot calatori cu documentele menționate mai sus sau in baza carții de identitate…