MAE: Nouă români, depistaţi cu COVID-19 la o fermă agricolă din Spania Noua cetateni romani care lucreaza la o ferma in localitatea spaniola Chane au fost depistati pozitiv pentru infectia cu COVID-19 si se afla in prezent in izolare, in locuinte puse la dispozitie de angajator, iar alti opt, contacti directi ai acestora, au fost plasati in autoizolare pentru o perioada de 10 zile. "Starea de sanatate a persoanelor infectate este buna, acestea fiind asimptomatice sau prezentand simptome usoare. Persoanele infectate si cele aflate in autoizolare dispun de hrana si bunuri de prima necesitate. Reprezentantii fermei au subliniat ca intreg personalul va fi testat, in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

