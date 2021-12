Stiri pe aceeasi tema

- Starea de alerta in Romania este prelungita cu inca 30 de zile, incepand de joi, cand intra in vigoare noi masuri de relaxare a unor restricții. Masca nu mai e obligatorie in spațiul deschis și accesul este permis la mall și persoanelor nevaccinate, daca au test negativ. Potrivit autoritaților, se elimina…

- De luni, in Italia intra in vigoare „super-certificatul verde”. Odata introdus, controalele vor fi intensificate, documentul urmand sa fie prezentat inclusiv in autobuz și metrou. Certificatul va trebui sa fie prezentat inclusiv de catre persoanele care tranziteaza zonele de mare activitate comerciala.…

- Bulgaria cere test PCR negativ romanilor care vor sa intre in țara. Autoritațile au impus noi masuri, odata cu intrarea Romaniei in zona roșie. Romanii pot intra in Bulgaria doar cu test PCR Bulgaria cere test PCR negativ romanilor, care trebuie sa nu fie mai vechi de 72 de ore, chiar daca au certificat…

- Noile restricții stabilite de Comitetul Național pentru Situații de Urgența și aprobate prin hotarare de guvern saptamana trecuta au intrat in vigoare incepand de luni, 25 octombrie 2021, de la ora 0:00. Astfel, obligativitatea prezentarii certificatului verde se extinde pentru o serie de activitați,…

- In noaptea de duminica spre luni intra in vigoare noile restricții: Nevaccinații vor avea voie doar la supermarket, la farmacie si la serviciu La miezul noptii intra in vigoare noile restrictii pentru toata tara. Practic insa, efectele vor fi simtite maine. Mai ales de cei care nu s-au vaccinat si…

- Incepand de luni, cluburile si discotecile vor fi inchise, iar nuntile, botezurile sau mesele festive vor fi interzise. In localuri, malluri, hoteluri, institutii publice se va putea intra doar pe baza certificatului verde. Dupa ora 22.00 vor putea circula doar persoanele vaccinate. Acestea sunt doar…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile germane au revizuit conditiile de intrare in Republica Federala Germania, in contextul pandemiei de COVID-19. Potrivit informatiilor comunicate public de catre autoritatile germane, noile conditii au intrat in vigoare la data de 3 octombrie…

- Hotararea de Guvern adoptata sambata, cu noile masuri de gestionare a pandemiei de COVID-19 la nivel național, a fost publicata, sambata, in Monitorul Oficial. Din acest moment, noile restricții intra in vigoare. DOCUMENTUL OFICIAL POATE FI CONSULTAT AICI (format PDF) Guvernul a stabilit…