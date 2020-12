MAE: Noi condiţii de intrare în Muntenegru începând cu 25 decembrie Ministerul Afacerilor Externe (MAE) precizeaza ca autoritatile din Muntenegru au revizuit conditiile de intrare a persoanelor in aceasta tara, noile reguli intrand in vigoare incepand cu data de 25 decembrie 2020. Potrivit unui comunicat al MAE, incepand cu aceasta data, intrarea in Muntenegru se poate face doar in baza unui pasaport aflat in termen de valabilitate si a unui test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infectia cu SARS-CoV-2, care sa nu fie mai vechi de 72 ore la momentul intrarii in Muntenegru. Pentru cetatenii straini sau romani cu domiciliul sau resedinta in Muntenegru… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

