Ministerul de Externe din Romania a ridicat nivelul de alerta in Ucraina la culoarea vișinie "Manifestați atenție deosebita". Este penultimul nivel de alerta, ultimul fiind "Parasiți imediat țara". In acest context, MAE a inceput repatrierea rudelor diplomaților romani din Ucraina.

In contextul ultimelor evoluții de securitate din proximitatea Ucrainei și din regiunea Marii Negre, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza ca a fost ridicat nivelul de alerta pentru Ucraina. MAE precizeaza ca au fost luate toate masurile privind repatrierea pe baza voluntara a membrilor de familie ai personalului diplomatic și consular din cadrul misiunilor diplomatice și consulare ale Romaniei din Ucraina.

