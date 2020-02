Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 132 de persoane au fost infectate cu noul coronavirus a anunțat, șeful Agenției de Protecție Civila, Angelo Borreli, intr-o conferința de presa duminica, potrivit CNN. Autoritațile italiene fac eforturi sa gaseasca pacientul zero. Din cei 132 infectați, 26 sunt in terapie intensiva, doi…

- Un autocar cu aproximativ 50 de elevi și profesori ai liceului Regina Maria din Alba Iulia a parasit sambata, zona Veneto din Italia, la cererea unor parinti care s-au panicat de raspandirea cazurilor de coronavirus in aceasta zona a Italiei și au solicitat aducerea copiilor in Romania chiar daca…

- Doua persoane au murit de coronavirus in Italia. Au mai fost inregistrate și 55 de infectari cu noul virus. In ultimele 24 de ore Italia a devenit țara cu cele mai multe astfel de cazuri din Europa. Presa vorbește de peste 4200 de persoane din Veneto care urmeaza sa fie testate și autoritațile vor sa…

- Inițial, oficialii italieni au anunțat ca sase persoane au contactat virusul. Dupa doar cateva ore au fost anuntate alte opt cazuri, intre care si cinci medici.Autoritațile din 10 orașe nordice ale Italiei au impus restricții privind spațiile publice. Astfel, au fost inchise școli, restaurante și cafenele.…

- Italia a anuntat primele sase cazuri de infectare cu coronavirus, inregistrate in regiunea Lombardia. Sute de persoane care au intrat in contact cu bolnavii vor urma sa fie testate. Coreea de Sud si Iranul au confirmat la randul lor noi cazuri de infectare cu coronavirus, potrivit Mediafax.Autoritatile…

- Ministrul Afacerilor Externe da asigurari ca romanul din Italia nu ar fi infectat cu corona virus. Informația vine direct de la Bogdan Aurescu, dupa ce doua cazuri de presupuse imbolnaviri ar fi fost raportate in Peninsula.

Un barbat suspect a fost descoperit pe Aeroportul…