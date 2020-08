MAE: Municipiul Bucureşti şi alte 10 judeţe din România, incluse de autorităţile din Germania în lista "zonelor de risc" Autoritatile Republicii Federale Germania au actualizat lista "zonelor de risc" din Romania stabilita in contextul pandemiei de COVID-19, fiind adaugate municipiul Bucuresti, alaturi de alte 10 judete din Romania, respectiv Bacau, Braila, Brasov, Dambovita, Galati, Gorj, Ilfov, Prahova, Vaslui si Vrancea, a anuntat miercuri MAE. Aceasta masura a intrat in vigoare de la data publicarii deciziei, respectiv din 12 august 2020. Ministerul Afacerilor Externe reaminteste ca sapte judete - Arges, Bihor, Buzau, Neamt, Ialomita, Mehedinti si Timis - sunt deja declarate zone de risc din 7 august 2020. Astfel,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

