Mae Muller a lansat single-ul I Just Came To Dance

Mae Muller a lansat single-ul “I Just Came To Dance”. Piesa o vede pe Mae revenind in lumina reflectoarelor dupa melodiile sale recente, in colaborare „American Psycho” cu Trippie Redd și Marshmello și hitul „Better Days” cu NEIKED și Polo G. Noul single este o umplere instantanee a urechilor și a ringului de dans, care, cu siguranța, ii va face pe oameni sa se miște pe masura ce serile se apropie. Scrisa intr-o calatorie recenta in LA, Mae a lucrat alaturi de oameni ca Jason Evigan (Troye Sivan, Dua Lipa, Madonna) și Lionel Crasta (Charli XCX, Hayley Kiyoko, FLETCHER). Vorbind despre noul single,…